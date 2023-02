«Der Bachelor»: Das sind die 23 Kandidatinnen für David Jackson

Ob Rebecca (28) im neuen Bachelor «die wahre Liebe» findet, wird sich zeigen müssen und Saskia (29) suche in der Datingshow nach einem Partner, da bei ihr in Münster «kein Boyfriend-Material mehr» rumlaufe. Tami (29) möchte in der Sendung sie selbst bleiben und sich nicht verstellen. Xenia (30) hat in den vergangenen vier Jahren als Single «Dating quasi hobbymässig, fast schon nebenberuflich, betrieben» und Yolanda (26) sucht einen Mann, der «präsent und sich bewusst ist, wer und was er ist».