«Der Bachelor»: David laufen die Frauen weg

David ist verzweifelt: «Will mir noch jemand was sagen?»

Die Nacht der Rosen geht ähnlich spannend weiter: Erstmal verkündet Giovanna (27) dem Bachelor, dass sie die Show verlassen will. Dann muss Colleen (27) zum wiederholten Mal klarstellen, dass sie nicht diejenige ist, die aus «falschen» Gründen in der Show ist. Anschliessend setzt auch Tami zum Abschied an, was wiederum Chiara die Tränen in die Augen treibt. Danach muss David erstmal trinken: «Will mir noch jemand was sagen? Ich freu mich über jede Frau, die noch freiwillig hier ist!»