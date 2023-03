«Der Bachelor»: Der erste Kuss und sehr viel Körperkontakt

Chiara bekommt eine ausgedehnte Bachelor-Massage

Am nächsten Tag bekommen Giovanna (27), Jana (27), Tamara (29), Xenia (30), Chiara und Jetty (25) ihre Chance, den Bachelor bei einer Privatparty am Pool zu umgarnen. Es gibt kurze Auszeiten mit Jetty und Giovanna - aber mit wem David wirklich abhängen will, zeigt sich zum Schluss. Da entführt er Chiara in einen Pavillon mit Massageliegen und bietet ihr eine «Bachelor-Massage» an, für die sogar das Bikinioberteil geöffnet wird. «Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr früh sehr viel Körperkontakt», findet Chiara, ist aber nicht unzufrieden damit.