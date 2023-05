«Der Bachelor»: Diese Ex-Rosenkavaliere machten nach der Show Karriere

Niko Griesert (32) wird den Zuschauerinnen und Zuschauern als der «Bachelor» in Erinnerung bleiben, der sich nicht entscheiden konnte. Zur Wahl standen 2021 Mimi Gwozdz (29) und Michele de Roos (29). Am Ende fiel diese auf Gwozdz, die dann aber doch nicht die Richtige für ihn war. Er wechselte zu de Roos und bezog mit ihr kurze Zeit später eine gemeinsame Wohnung in Köln. Im Sommer 2022 folgte die Trennung. Seine Karriere läuft dafür umso besser. Inzwischen kann sich der Ex-«Bachelor» über rund 247.000 Followerinnen und Follower auf seinem Instagram-Kanal freuen. Dort zeigt er sich oft mit Tim Stammberger (28), der nach seiner «Bachelorette»-Teilnahme ebenfalls als Influencer aktiv ist. In Griesert Profil steht noch sein ursprünglicher Beruf: In Osnabrück war er im IT Project Management tätig.