«Der Bachelor»: Immer Drama um Chiara

Überraschung: Yetti auf der Überholspur

Sehr viel in sehr kurzer Zeit also, die Frauen wissen danach kaum, wie ihnen geschah. Zum Schluss ist jede geküsst. Chiara schwärmt von ihrem ersten Lippenabenteuer mit David: «Richtig, richtig schöner, toller, leichter, schwereloser Kuss.» Aber ausgerechnet Yetti (25), die bisher noch nicht mal ein Einzeldate hatte, holt das Beste aus den drei Minuten heraus. David danach: «Sie war so präsent heute, so präsent habe ich sie noch nie erlebt.»