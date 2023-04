«Der Bachelor» in der Klemme: «Ich würde das keinem empfehlen»

Nacheinander entführt David die Ladys zu Einzelgesprächen. Mit Lisa fühlt es sich für beide schon «sehr vertraut» an. Mit Jetty kommt man überein, dass weder sie noch David damit gerechnet hätten, dass sie so lange in der Show bleibt. Mit Chiara windet sich David weiterhin um die nötige Aussprache. In der letzten Folge hatte eine Kandidatin ihn vor ihr gewarnt - wovon sie noch immer nichts weiss. Danach turtelt David weiter zu Angelina. Zwischen den beiden «sind schon Gefühle da», wie sie sagt. Und auch er muss sich zusammenzureissen, «sie nicht einfach zu packen».