«Der Bachelor» küsst schon wieder - und lässt Knutschgelegenheiten aus

«Cringe»-Stimmung beim Gruppendate, ein Traum im Einzel

Beim zweiten Gruppendate steht Tischtennis auf dem Programm. Alle haben Spass, doch beim anschliessenden Zusammensitzen herrscht peinliches Schweigen. «Cringe» nennt Christina Aurora (30) die Stimmung. Der Bachelor brennt also mit Anna (33) zu einem Einzelgespräch durch. Mit einem Hubschrauber geht es an einen einsamen Strand. Obwohl der Bachelor mit seinen blauen Augen und den blonden Haaren eigentlich gar nicht Annas Typ ist, kommt es zu einem intimen Gespräch. Der nächste Kuss liegt in der Luft. Doch sie verzichten. In ihren Einzelinterviews reden sich beide ein, dass ein Kuss fehl am Platz gewesen wäre.