«Der Bachelor»: Sie wollen doch nur schlafen

Gegensätze und Gemeinsamkeiten: Das philosophische Date

Wer aufs nächste Date darf, wird per Fragebogen ermittelt. David will herausfinden, mit welchen drei Frauen er die meisten und mit welchen er die wenigsten Gemeinsamkeiten hat. Die werden anschliessend auf zwei Boote verfrachtet. Im «Gemeinsamkeits-Boot» finden sich Leyla (26), Lisa und Giovanna (27), im «Gegensatz-Boot» landen Xenia (30), Alyssa (36) und Henriette (25). Und David schwimmt zwischen allen hin und her.