«Der Bachelor»: Wer bekommt die letzte Rose?

«Sollte eine Frau entweder mehr oder weniger an einen gewissen Standort gebunden sein, bin ich auch gerne bereit, mich für die Liebe dahingehend etwas zu verändern - denn der Fernbeziehungstyp bin ich nicht, auf keinen Fall», betonte der «Bachelor». Und was sieht der Rosenkavalier in seiner Zukunft sonst noch? «Heiraten ist auf jeden Fall ein Thema, das ich gerne in der Zukunft angehen würde - Kinder bekommen auch. Das kann ich mir gut vorstellen.»