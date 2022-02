«Der Bachelor»: Zwei Frauen gehen freiwillig

Tag zwei bei «Der Bachelor» (mittwochs 20:15 Uhr bei RTL, auch auf RTL+). Das bedeutet: Das erste Einzeldate steht an. Jana-Maria (29) ist die Auserwählte von Bachelor Dominik (30). Für die Turteltauben in spe geht es in die Höhe. Fallschirmspringen steht an. Was man halt so macht beim ersten Date. Für beide ist es das erste Mal. Also Fallschirmspringen. Dominik schwitzt noch mehr als sonst schon («ich sterbe») und wundert sich, dass Jana-Maria so ruhig ist.