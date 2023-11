«Der Bergdoktor» startet am 4. Januar in die neue Staffel

Was geschah bisher auf dem Gruberhof?

Was bisher geschah: Dr. Martin Gruber (Sigl) hat den Gruberhof verlassen. Sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51) zeigt sich unversöhnlich und weigert sich, mit ihm zu sprechen. Martin plant, ganz von Ellmau wegzugehen. Er sucht eine Nachfolgerin für seine Praxis und für sich ein Apartment in New York. Dort lebt Franziska (Simone Hanselmann, 43) mit dem gemeinsamen Sohn. Weder Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 72) noch Tochter Lilli (Ronja Forcher, 27) können ihn davon abbringen. Als Gruber in ein Flugzeug in die USA steigen will, erhält er eine Nachricht, die ihn umkehren lässt: Lisbeth ist zusammengebrochen.