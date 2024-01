«Der Bergdoktor»: Viel Drama und eine neue Liebe für Dr. Gruber

Das Warten hat ein Ende, die 17. Staffel der beliebten TV–Serie «Der Bergdoktor» (seit 2008) startet am heutigen Donnerstag (4. Januar) um 20:15 Uhr im ZDF. Auf das vorgeschaltete Winterspecial wurde in dieser Seriensaison verzichtet, dafür gibt es mit acht neuen Episoden eine Folge mehr als sonst. Nach einer Karnevals–bedingten Unterbrechung – am 8. Februar steht «Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung» auf dem donnerstäglichen Programm – wird die letzte «Bergdoktor»–Episode am 29. Februar ausgestrahlt.