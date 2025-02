Der Blazer für den Winter 2025: So trägt man das Trendstück

Die Blazer für schicke und festliche Anlässe

Zwar bleibt der Oversized–Blazer ein wahrer Klassiker unter den Kleidungsstücken, doch insbesondere in den vergangenen Jahren hat sich ein weiteres Modell herausgebildet: der sogenannte Crop–Blazer. Hierbei handelt es sich um eine kürzere Version des Trendstücks. Sie gibt einem Look mehr Silhouette und ruft nochmal andere Kombinationsmöglichkeiten hervor. Vor allem für die Arbeit oder besondere Anlässe darf diese Art des Blazers nicht unbeachtet bleiben. Mit einer schicken Anzughose lässt sich der Crop–Blazer beispielsweise ideal tragen. Alternativ erzeugt er in Kombination mit einem Rock, hohen Stiefeln und einem Mantel das Abbild von Eleganz. Das bewies beispielsweise das Model Hailey Bieber in einem ihrer Instagram–Beiträge. Der braune kurze Blazer mit dem gleichfarbigen Rock und der schönen Knopfleiste ist ein Look zum Nachmachen.