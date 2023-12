Der britische Sänger Olly Murs wird zum ersten Mal Vater

Olly Murs und Amelia Tank kündigten bereits Kinder an

In einem Gespräch mit dem «Hallo»–Magazin nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit kündigten die beiden bereits an, eine Familie gründen zu wollen. «Wir sind bereit, unseren eigenen kleinen Murs herumlaufen zu lassen», sagte der Musiker in dem entsprechenden Interview.