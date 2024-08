Der bunte Hund der Formel 1: Kai Ebel feiert 60. Geburtstag

Mit seinem markanten Style polarisiert der Reporter. 2005 erhielt er für seine gewagten Kombinationen den Titel «Moderator mit dem schlechtesten Modegeschmack». Eine andere Meinung vertritt offenbar Rapper Eko Fresh (40), der Ebel 2010 in einem Song verewigte. «Was zieh ich an? Ich geh heute Kai Ebel Style / Was zieh ich an? Was zieh ich an? / Was zieh ich an? Genau sowas finden Mädels geil», verkündet er darin. Das Album schenkte er Ebel noch vor der Veröffentlichung und bekam im Gegenzug Ebels erstes Buch «Kai Ebel –Mr. Boxengasse», wie der Musiker auf YouTube zeigte.