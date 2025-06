«Der Clown» wird zum «SchleFaZ»-Highlight

Insgesamt zehn neue «cineastische Totalschäden» warten laut Mitteilung auf die Fans, darunter «Zombiber», «Malibu Express», «Die Mumie schlägt zurück» und «Zombie Shark». Nach einer kurzen Pause ab dem 10. Oktober geht es am 28. November mit vier weiteren Folgen weiter – bis zum grossen «Clown»–Finale: Am 19. Dezember steht die Jubiläumsfolge mit «Der Clown» in ihrer linearen Premiere auf dem Programm.