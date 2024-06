Der Countdown läuft: Die grössten Public Viewings zur EM in Deutschland

Mitte Mai beschloss das Bundeskabinett auf Initiative des Bundesumweltministeriums die «Public–Viewing–Verordnung», die es allen Städten und Kommunen ermöglicht, die Spiele im Freien öffentlich zu übertragen, selbst am späten Abend. Dies betrifft insbesondere die 26 der 51 Partien, die um 21:00 Uhr beginnen und potenziell bis spät in die Nacht dauern können. Die temporäre Ausnahmeregelung gilt vom Eröffnungsspiel am 14. Juni bis zum Finale am 14. Juli 2024.