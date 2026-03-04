Der Deutsche Fernsehpreis erhält eine neue Heimat

Gala bleibt auch 2026 zweigeteilt

Auch in diesem Jahr wird der Deutsche Fernsehpreis auf zwei Abende aufgeteilt sein. Am 8. September findet zunächst in der Kölner Flora die «Nacht der Kreativen» statt. Hierbei stehen vor allem die Filmschaffenden im Mittelpunkt, die hinter der Kamera tätig sind. Am 9. September steigt dann die Hauptveranstaltung am neuen Ort mit der Vergabe der Preise «in den Werkkategorien sowie der Verleihung des Ehrenpreises». Zu sehen gibt es die Gala zur Primetime bei RTL.