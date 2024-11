Der ehemalige Marvel-Star Jonathan Majors hat sich verlobt

Pech im Schauspiel, Glück in der Liebe: «Loki»– und «Ant–Man»–Star Jonathan Majors (35) hat nach seinem Marvel–Rauswurf zumindest privat wieder Grund zur Freude. Partnerin Meagan Good (43) hat seine Frage aller Fragen mit einem «Ja» beantwortet, wie das Paar nun stolz verkündete. Als Beweis für die Verlobung hielt die Schauspielerin auf dem roten Teppich der Ebony Power 100 Gala in Los Angeles am Sonntagabend (17. November) einen beachtlichen Diamantring in die Kameras, der nur von Majors' breitem Lächeln überstrahlt wurde.