Der erste Trailer zum Weinstein-Film «She Said» ist da

Harvey Weinstein wurde zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt

Weinstein wurde am 11. März zu 23 Jahren Haft verurteilt, die er derzeit in einem Gefängnis in New York absitzt. In Los Angeles wird in Kürze ein weiterer Strafprozess gegen ihn eröffnet. Weinstein machte sich in den 90er-Jahren als Filmproduzent einen grossen Namen und galt viele Jahre lang als einer der wichtigsten Personen in Hollywood. Zahlreiche Schauspielerinnen, darunter Gwyneth Paltrow (49), Salma Hayek (55), Angelina Jolie (47) oder Uma Thurman (52) erhoben Vorwürfe der sexuellen Nötigung bzw. des sexuellen Missbrauchs. Weinstein setzte potenzielle Darstellerinnen unter Druck, nötigte sie zu Geschlechtsverkehr und zwang sie teilweise auch zu sexuellen Handlungen.