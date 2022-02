Der ESC erobert die USA: So funktioniert der American Song Contest

Tatsächlich haben sich zwei amerikanische Superstars gefunden, die das Musikspektakel moderieren werden: Rapper Snoop Dogg (50) und Popstar Kelly Clarkson (39). Letztere ist selbst Fan des ESC, in ihrer «Kelly Clarkson Show» hatte sie sogar schon mal einen Gewinnersong gecovert: «Arcade» von Duncan Laurence (27). «Das grösste Musikevent, das im Fernsehen jemals übertragen wurde», verspricht Clarkson in einem ersten Werbeclip, der am Valentinstag auf Twitter veröffentlicht wurde.