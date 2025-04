Der ESC kann kommen: Abor & Tynna sind wieder fit

Arzt hat sein «Go» gegeben

Nach abgesagten Auftritten in London und Madrid ist die Sängerin nun offenbar wieder so erholt, dass sie schon wieder auf der Bühne stehen konnte. Am 26. April trat das Duo bei der Veranstaltung «Pop meets Classic» in der Volkswagenhalle in Braunschweig auf. «Unser Traum wurde wahr», schwärmte das Duo danach in seiner Instagram–Story Sie durften mit einem Orchester – dem Staatsorchester Braunschweig – performen. «Ich fühle mich jetzt wieder bereit», betonte Tynna, wie sich Tünde Bornemisza im Duo mit ihrem Bruder Attila (26) nennt, gegenüber der «Braunschweiger Zeitung». Sie habe dafür auch «das Go vom Arzt» erhalten.