Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt

Die Entscheidung ist gefallen: Zum dritten Mal in der Geschichte richtet Wien den Eurovision Song Contest aus. ORF–Generaldirektor Roland Weissmann verkündete die Nachricht am Morgen im Ö3–«Wecker», während Executive Producer Michael Kröhn zeitgleich im ORF–Frühfernsehen «Guten Morgen Österreich» die Katze aus dem Sack liess. Damit setzte sich die Bundeshauptstadt im internen Duell gegen Innsbruck durch, wie die «Kleine Zeitung» weiter zusammenfasst.