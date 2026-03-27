Der Fall Collien Fernandes: Ermittlungen wieder aufgenommen

Seinen Ursprung hat der Fall im November 2024 mit einer Strafanzeige von Fernandes selbst. Die Moderatorin und Schauspielerin erstattete Anzeige gegen unbekannt – wegen des Verdachts, dass jemand ein gefälschtes Profil von ihr in sozialen Netzwerken angelegt hatte. Zunächst übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin die Sache, gab das Verfahren dann aber nach Itzehoe ab. Der Grund dafür war offenbar, dass Fernandes einen Wohnsitz in Schleswig–Holstein hatte und dort auf den Tatvorwurf aufmerksam wurde. Im Juni 2025 stellte die Behörde das Verfahren zunächst ein.