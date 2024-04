«Der Fall Gypsy Rose Blanchard»: True-Crime-Doku geht unter die Haut

In den USA konnte die Doku ein beachtliches Publikum von sich überzeugen. In der Tat weckte die unfassbare Lebens– und Leidensgeschichte von Gypsy Rose ein so nachhaltiges Interesse, dass der produzierende US–Sender Lifetime bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Diese soll sich mit der Zeit nach ihrer Haftentlassung beschäftigen, denn: Wenn auch auf Bewährung, so ist Gypsy Rose seit Ende 2023 frei – wohl das erste Mal in ihrem Leben.