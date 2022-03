Der Festival-Sommer kehrt zurück

Nachdem es letztes Jahr in drei kleine Festivals mit je 10.000 Leuten und einem ausgefeilten Testkonzept aufgeteilt worden war, findet das Fusion Festival dieses Jahr wieder vom 29. Juni bis 3. Juli in Lärz mit voller Power statt. In einem Newsletter Ende letzten Jahres gaben die Veranstalter bekannt, dass das Testkonzept bei erwarteten 65.000 Besuchern allerdings nicht durchgeführt werden kann: «Eine Neuauflage unseres diesjährigen Testkonzeptes kann es nicht geben - also lasst euch impfen, sonst hat die Scheisse nie ein Ende!»