«Der Flow ist raus»: Ottfried Fischer sagt kirchliche Trauung ab

«Wegen Corona haben wir sie so oft verschieben müssen, dass jetzt der Flow raus ist. Die kirchliche Hochzeit zu feiern, ist nicht mehr so notwendig wie damals. Ausserdem vertrage ich diese Zwischen-Tüll-und-Tränen-Kulisse nicht», so Fischer. Und er verweist auf ein terminliches Problem: «Und es kommen jetzt so viele runde Geburtstage auf uns zu, da weiss ich nicht, wo wir noch die Hochzeit unterbringen sollten.» Ottfried Fischer selbst feiert im kommenden Jahr am 7. November seinen 70. Geburtstag.