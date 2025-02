Der Frühling kann kommen: Die Trendfarbe Pistazie perfekt gestylt

Understated mit neutralen Tönen

Während Schwarz eine gute Grundlage für pistaziengrüne Kombinationen bildet und einen schönen Kontrast setzt, eignen sich helle Neutrals für frühlingshafte Looks. Mäntel in Crémetönen oder im angesagten Camel–Beige sehen schick aus und lassen den Fokus auf Hosen, Tops oder Kleidern in Pistazie. Soll das Grün das ganze Outfit bestimmen, bietet sich eine zweiteilige Kombination aus Blazer und Anzughose an. Dazu passen schlichte Rundhals–Tops und Blusen in Off–White. Als Accessoire kann eine schlichte Krawatte zum Einsatz kommen, die nicht nur in der Männermode einen Platz findet.