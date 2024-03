Der Frühling naht: Kochen mit Obst und Gemüse der Saison

Im Winter gesät und, wie der Name schon sagt, ab dem Frühjahr geerntet – aber bis in den Sommer hinein: Frühlingszwiebeln. Sie werden häufig roh in Salaten, Suppen, Pfannengerichten und als Garnierung für verschiedene Gerichte verwendet. Machen aber auch als Hauptzutat in einer Quiche mit herzhaftem Käse etwas her.