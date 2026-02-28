«Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord»: Auftaktfall für ein ungleiches Duo

Lavinia Wilson: «Ich liebe an ihr, dass sie so hart austeilt»

Wilson spielt ihre Figur mit sichtlicher Lust an den Ecken und Kanten. Im Interview verriet die Schauspielerin, was sie an Ira fasziniert: «Ich liebe an ihr, dass sie so hart austeilt – aber immer nur nach oben tritt, niemals nach unten. Und sie ist grundehrlich. Und wenn das bedeutet, dass man die Leute davon abhält, Schrott zu kaufen, dann ist das eben so.» Die Rolle habe ihr auch deshalb Spass gemacht, weil Ira fernab vom Präsidiumsalltag agiere – unabhängig und auf eigene Faust.