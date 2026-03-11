Der Graf: Tod seiner Eltern hat ihm «den Boden weggerissen»

Trotz des Verlusts absolvierte er weiterhin Konzerte und Auftritte. Den Tod seines Vaters habe er so zu verarbeiten versucht. Von ihm konnte er sich nicht verabschieden: «Das ging so schnell, damit hatte keiner gerechnet.» Bereits im November hatte Der Graf seiner Mutter ein musikalisches Denkmal gesetzt. Der Song «Mein Löwe», veröffentlicht im November 2025, ist ihr gewidmet. «Der Titel bezieht sich auf ihr Sternzeichen Löwe und darauf, dass sie für mich immer wie ein Löwe gekämpft hat. Fürsorglich, stark und unerschütterlich», erklärt er gegenüber der «Bild». Den Text habe er «unter Tränen geschrieben» und seine Gefühle bewusst ungefiltert gelassen: «Es war mir wichtig, mir den Text wirklich von der Seele zu schreiben.»