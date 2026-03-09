Der Graf: «Unheilig»-Sänger trauert um seine Mutter

Der Graf von Unheilig: «Meine Mama war mein Leben lang mein Löwe»

Der Graf war bekanntermassen Ende vergangenen Jahres nach neun Jahren Pause wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Bei einem Konzert der «Wieder zurück»–Tournee im November sagte er laut «Schlagerpuls» auf der Bühne wörtlich: «Meine Mama war mein Leben lang mein Löwe, weil sie immer für mich gekämpft hat. Und von klein auf und solang ich denken kann, war meine Mama immer da.»