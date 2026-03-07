Der Graf von Unheilig: Wie er seine Bühnenverletzungen verkraftet hat

Wie haben Sie das durchgestanden?

Der Graf: Alle haben zusammengehalten. Das Publikum, meine Crew, meine Frau – sie alle haben mich getragen. Ich sage es immer wieder: Wir haben die besten Fans der Welt. Und meine Crew ist grossartig, mein Schlagzeuger ist sogar von der Bühne gesprungen, um mich aufzufangen. Zwischen den Liedern, wenn ich kurz nach hinten gegangen bin, wusste ich: Da ist jemand, der sich kümmert, der schaut, dass es mir gut geht. Dieses Vertrauen war entscheidend. Der Muskelfaserriss kam später – das war wie eine Billardkugel in der Wade, das tat höllisch weh und ich konnte nur noch auf einem Bein hüpfen. Aber das wächst wieder zusammen. Viele haben danach von meinem grossen Pech auf Tour geschrieben, ich sehe es als Glück, weil alles auch viel schlimmer hätte kommen können. Es war eine harte Probe, aber letztlich eine gute Generalprobe für alles, was kommt. Ich muss mich jetzt fit halten, regelmässig dehnen, Sport machen – damit so etwas nicht wieder passiert.