«Der grösste Trost»: König Charles freut sich über die Genesungswünsche

Am 5. Februar 2024 hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass Charles an «einer Form von Krebs» leide. Um welche Erkrankung es sich genau handelt, wurde nicht kommuniziert. Der Krebs wurde während Tests im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes in London entdeckt. Charles wurde an der Prostata operiert. Um Prostatakrebs handelt es sich aber nicht, stellte das Königshaus klar.