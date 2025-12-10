«Der Held vom Bahnhof Friedrichstrasse»: Abschied mit Ironie und Herz

Becker und Drehbuchautor Constantin Lieb – nach dem Roman von Maxim Leo (55) – stricken aus dieser absurd–komischen Ausgangslage eine bittersüsse Geschichte über Wahrheit, Täuschung und die Sehnsucht nach Bedeutung. Wie schon in seinem preisgekrönten Kinoerfolg «Good Bye, Lenin!» stellt Becker die grosse Geschichte neben die kleine Lüge – und macht daraus einen Spiegel für ein Land, das seine Vergangenheit immer wieder neu erzählt.