«Der Herr der Ringe»: Dritte Staffel für «Die Ringe der Macht»

Als Showrunner fungieren J.D. Payne und Patrick McKay, die Regie übernehmen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri sowie Stefan Schwartz. Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios, zeigt sich «begeistert, dass eine dritte Staffel in Arbeit ist. Das Kreativteam hat eine aussergewöhnliche Vision von den Geschichten, die uns bereits verzaubert haben.» Man freue sich, «diese epische Reise» fortzusetzen, sowie «noch tiefer in die legendären Geschichten einzutauchen, die Mittelerde geprägt haben».