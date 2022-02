«Der Herr der Ringe»-Serie: Erster Teaser zum epischen Abenteuer

«Es warten Wunder auf der Welt»

«Hast du dich nie gefragt, was uns noch da draussen erwartet? Es warten Wunder auf der Welt jenseits unserer Pfade», heisst es in dem Trailer zu epischen Landschaftsaufnahmen. Aber auch die Fantasy-Action dürfte nicht zu kurz kommen, wie die Bewegtbilder andeuten. So ist etwa auch ein kurzer Ausschnitt einer Schlacht zu sehen. Die Serie spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen aus den «Der Herr der Ringe»- und «Der Hobbit»-Filmen. «Vor dem König. Vor den Gefährten. Vor dem Ring. Eine neue Legende beginnt», heisst es weiter in dem Teaser.