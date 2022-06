«Der Herr der Ringe»-Serie will nicht mit den Filmen konkurrieren

«House of The Dragon» bereitet ihm kein Kopfzerbrechen

Auch dass das Prequel-Spin-off von «Game of Thrones», «House of The Dragon», ebenfalls dieses Jahr erscheint - und zwar Ende August und damit kurz vor «Die Ringe der Macht» -, bereitet den Schöpfern der «Herr der Ringe»-Serie kein Kopfzerbrechen. Sie konzentrierten sich ganz auf das Werk von Tolkien, das einzigartig sei. «Für uns ging es also darum, tiefer in das einzudringen, was wir sind, anstatt uns Gedanken darüber zu machen, was andere Leute tun.»