«Der Herr der Ringe»: «Stranger Things»-Star in «Die Ringe der Macht»

Eine Hauptrolle und eine wiederkehrende Rolle

Es ist noch unklar, welche Rollen Bower und Marsan spielen sollen. Der Streamingdienst teilt jedoch mit, dass der 36–Jährige eine Hauptrolle übernimmt, während sein Kollege in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein wird. Bower ist unter anderem bekannt als Vecna aus der Netflix–Erfolgsserie «Stranger Things» und aus mehreren Teilen der «Twilight»–Reihe. Sein grosses Kinodebüt gab er im 2007 erschienenen «Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street» neben Johnny Depp (61). Marsan ist seit Ende der 1980er in unzähligen Serien und Filmen aufgetreten, darunter in «Deadpool 2», «Atomic Blonde» oder auch «Ray Donovan».