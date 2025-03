Der Kanadier Michael Bublé bietet Donald Trump die Stirn

Während es bei der Oscar–Verleihung Anfang März in Los Angeles weitgehend unpolitisch zuging, nahm Michael Bublé (49) bei den Juno–Awards am 30. März in Vancouver Stellung zu aktuellen Geschehnissen. So betonte er mit Blick auf Donald Trumps (78) Kanada–Visionen: «Wir sind nicht käuflich.»