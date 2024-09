Der Katzen-Clan: So ticken Daniela Katzenberger und ihre Familie

Auch ihre Mutter und Schwester starteten im TV durch

Den Medienrummel um Daniela Katzenberger nutzten auch ihre Mutter Iris Klein (57) und Halbschwester Jenny Frankhauser (32), um im Showbusiness Fuss zu fassen. Sie waren oft an der Seite der Katze in den Soaps zu sehen – aber auch in anderen Formaten. Die frühere Gaststättenbetreiberin Klein nahm etwa 2010 an «Big Brother» teil, 2013 zog sie ins Dschungelcamp. Im Jahr 2023 beherrschte sie die Schlagzeilen wegen der turbulenten Trennung von Ehemann Peter Klein (57). Das Ex–Paar traf sich dann Ende des Jahres bei «Promi Big Brother» wieder. Auch der gelernte Maler und Lackierer wurde mit dem Katzen–Clan bekannt und versuchte, als Sänger durchzustarten. So nahm er 2011 an den Castings für «X–Factor» teil. Den Wirbel um eine vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelke (42) nutzte er für den gemeinsamen Song «Verbotene Liebe».