Der lange Leidensweg von Linda Evangelista

Im vergangenen Jahr spürt sie plötzlich einen Knoten in ihrer Brust. MRT und Biopsie zeigen: Der Krebs ist zurück. Ein Tumor im Brustmuskel, OP, Chemotherapie, Bestrahlung folgen. Kurz vor der OP sagt Evangelista ihrem Arzt: «Ich möchte, dass Du ein Loch in meine Brust bohrst. Ich möchte nicht hübsch aussehen, ich möchte ein Loch in meiner Brust sehen, wenn Du fertig bist. Ich werde nicht sterben von dem hier.»