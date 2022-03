«Der Lehrer» Hendrik Duryn feiert RTL-Comeback

Filme basieren auf Romane

An Duryns Seite ist Pia-Micaela Barucki (31, «Der König von Palma») als Polizeichefin Femke Folkmer im Einsatz. Das unterschiedliche Ermittler-Duo macht an der Nordseeküste einen grausamen Fund. Es ist der Beginn einer Zusammenarbeit in einer Reihe von Mordfällen, die die beiden «bis an ihre Grenzen bringen werden - oder sogar ein Stück darüber hinaus», heisst es in der Ankündigung.