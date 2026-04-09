«Der Magier im Kreml»: Jude Law glänzt als Putin

Auch die Liebesgeschichte zwischen Baranov und der narzisstischen Ksenia (Alicia Vikander) wirkt nie wirklich überzeugend. Der Film ist dann am stärksten, wenn politische Akteure über die Zukunft der Demokratie verhandeln. Besonders eine Szene aus den 2010er Jahren, die die Manipulation durch Online–Bots und Desinformation illustriert, ist beeindruckend. Zwar steht Putin nicht im Zentrum der Handlung, doch seine Auftritte gehören zu den Momenten, in denen der Film besonders fesselnd ist.