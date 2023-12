«Der Mann, der in den Dschungel fiel»: So wird der Münster-«Tatort»

Am Sonntag, dem 10. Dezember 2023, gehen die beiden Kult–«Tatort»–Ermittler Boerne und Thiel ab 20:15 Uhr zum insgesamt 44. Mal gemeinsam in Münster auf Verbrecherjagd. Dabei bleiben sie sich einmal mehr treu: «Der Mann, der in den Dschungel fiel» ist erneut ein herrlich extravaganter Krimi, der in vielen Szenen und Dialogen der gewohnten Krimi–Comedy aus Münster ausreichend Raum darbietet.