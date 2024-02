Der «Monk»-Film ist da: Das erwartet die Fans des Kultermittlers

Das sagen Fans und Kritiker

In den USA feierte «Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie» beim Streamingservice Peacock bereits am 8. Dezember Premiere. Dort kam der Film offenbar gut an. Auf der Kritiken–Sammelseite «Rotten Tomatoes» heisst es, der Film fange vieles von dem ein, was die Serie grossartig gemacht habe, ohne in pure Nostalgie zu verfallen, «und löst das Rätsel, wie man ein zufriedenstellendes Revival hinbekommt».