Der nächste Anlauf: YouTube Premium Lite ist bald zurück

Schon im Oktober 2023 hat YouTube für kurze Zeit und bestimmte Nutzer eine abgespeckte Version des Premium–Abos angeboten. Damals verschwand das Angebot schnell wieder von der Seite. Etwas mehr als ein Jahr später startet das Streamingportal einen erneuten Anlauf und kündigt Premium Lite für alle Userinnen und User in Deutschland an. Was diese sich von dem Abomodell versprechen dürfen.