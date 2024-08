Der nächste Vize-Präsident? Tim Walz als Gegenentwurf zu Team Trump

Doch der Schein trügt, wie seit seiner Nominierung auch zahlreiche prominente Unterstützer – bewusst oder unbewusst – richtigstellen wollen. Der ehemalige Geografielehrer und Ex–Football–Coach setzte sich in den zwei Amtszeiten für Abtreibungs– und LGBTQ–Rechte sowie für schärfere Waffen– und Klimagesetzte in Minnesota ein. Drei der grössten Reizthemen von Donald Trump also, in denen Walz maximal unterschiedliche Ansichten zu haben scheint.