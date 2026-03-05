Der Name täuscht: «Sleepy Girl»-Make-up wirkt frisch statt müde

Modelabels geben bei Fashion Weeks nicht nur die aktuellen Style–Trends vor, sondern liefern auch Beauty–Inspiration. So begeistert das Netz derzeit der «Sleepy Girl»–Look, den Sandy Liang auf dem Laufsteg präsentierte. Der Name kann zunächst verwirren: Geht es hier um dunkle Schatten unter den Augen? Tatsächlich nicht. Ziel ist ein frisches, waches Strahlen, das mit so wenig Make–up wie möglich erzielt wird.