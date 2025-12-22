«Der Nussknacker»: Familie Klum beim Ballett in New York

Kostüme und Bühnenbild aus nächster Nähe

Auf dem Programm stand im David H. Koch Theater das weltberühmte Ballettstück «Der Nussknacker» mit Musik von Peter Tschaikowski und der Choreographie von George Balanchines, aufgeführt vom New York City Ballet. Das Model präsentierte den Followerinnen und Followern verschieden Einblicke von dem Tag: Wie ihr Ehemann über den Platz vor dem Theater schlendert, von dem verliebten Paar im Theatersaal und mit drei der vier Klum–Kinder sogar auf der Theaterbühne.